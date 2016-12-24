В Мордовии для сотрудников СИЗО провели мастер-класс по оказанию первой помощи

Представители Мордовского республиканского отделения Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников следственного изолятора № 1 УФСИН России по Республике Мордовия.

Инструкторы рассказали сотрудникам о том, как правильно оказывать первую помощь, наглядно на манекенах и на добровольцах показали, что делать при неотложных состояниях, остановке сердца, дыхания и т.д.