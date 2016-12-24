В Мордовии для сотрудников СИЗО провели мастер-класс по оказанию первой помощи

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Представители Мордовского республиканского отделения Красного Креста провели мастер-класс по оказанию первой помощи для сотрудников следственного изолятора № 1 УФСИН России по Республике Мордовия.
Инструкторы рассказали сотрудникам о том, как правильно оказывать первую помощь, наглядно на манекенах и на добровольцах показали, что делать при неотложных состояниях, остановке сердца, дыхания и т.д.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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