В июле жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра. Для этого откроются горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00.

10 июля

- Государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-19.

16 июля

- Банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97.

- Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.

- Исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39 .

30 июля

- Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18.

- Осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49.

- Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 24-16-52 .

«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», – отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.