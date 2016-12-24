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В июле жители Мордовии могут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра. Для этого откроются горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00.
10 июля
- Государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-19.
16 июля
- Банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97.
- Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91.
- Исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39 .
30 июля
- Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18.
- Осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49.
- Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 24-16-52 .
«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», – отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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