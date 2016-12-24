В Саранске обрушилось здание

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
По информации МЧС по РМ, 4 июля в Саранске в 21 час 40 минут по системе 112 поступило сообщение о том, что обрушилось здание по улице Гагарина, дом №3.
Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, информация по пострадавшим уточняется.
Напомним, в этом здании 2 июля произошел пожар, его ликвидировали подразделения саранского пожарно-спасательного гарнизона.
Здесь на крыше проводились ремонтные работы, в результате чего произошло возгорание строительных материалов. Пострадавших в результате пожара тогда не было.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»