В Саранске обрушилось здание

По информации МЧС по РМ, 4 июля в Саранске в 21 час 40 минут по системе 112 поступило сообщение о том, что обрушилось здание по улице Гагарина, дом №3.

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, информация по пострадавшим уточняется.

Напомним, в этом здании 2 июля произошел пожар, его ликвидировали подразделения саранского пожарно-спасательного гарнизона.

Здесь на крыше проводились ремонтные работы, в результате чего произошло возгорание строительных материалов. Пострадавших в результате пожара тогда не было.