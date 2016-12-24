В Мордовии телефонные мошенники добрались до гражданина Туркменистана

Как сообщает МВД по РМ, бессчетной жертвой дистанционных махинаторов стал 22-летний молодой человек.

Иностранца обманули по «классической» схеме – звонок неизвестного, рассказ об угрозе оформления на него кредитов со стороны злоумышленников и предложение защитить сбережения на «безопасных счетах».

В результате, молодой человек лишился более 25 тысяч рублей, которые перечислил на предоставленные ему реквизиты. Осознание, что он стал жертвой обмана, пришло к гражданину Туркменистана только на следующей день - он обратился в полицию.