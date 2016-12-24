В Мордовии телефонные мошенники добрались до гражданина Туркменистана

Новые рубежи
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Как сообщает МВД по РМ, бессчетной жертвой дистанционных махинаторов стал 22-летний молодой человек.
Иностранца обманули по «классической» схеме – звонок неизвестного, рассказ об угрозе оформления на него кредитов со стороны злоумышленников и предложение защитить сбережения на «безопасных счетах».
В результате, молодой человек лишился более 25 тысяч рублей, которые перечислил на предоставленные ему реквизиты. Осознание, что он стал жертвой обмана, пришло к гражданину Туркменистана только на следующей день - он обратился в полицию.
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