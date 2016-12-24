В Мордовии ремонтируют лечебный корпус Атяшевской больницы

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ведется капитальный ремонт лечебного корпуса Атяшевской районной больницы. Работы начались в январе 2024 года и должны завершится в середине 2025 года. На ремонт медицинского учреждения направлено 75 млн рублей.

Лечебный корпус Атяшевской районной больницы был построен в конце 70-х годов прошлого века. Это четырехэтажное здание, которое давно требовало обновления. В нем ни разу не проводилось капитального ремонта.

За полгода проделана большая работа: строители полностью заменили кровлю, систему электроснабжения, усилили и утеплили фасад здания. Провели демонтаж напольных покрытий и залили полы, заменили подоконники. Приступили к обшивке фасада металлическими панелями.

После завершения всех работ в лечебном корпусе будет располагаться детская поликлиника, дневной стационар и лаборатория, а также кабинет физиотерапии. В лаборатории появится новое своевременное диагностическое оборудование, в том числе аппарат для иммунохроматографического анализа.