В Саранске пожар унес жизнь молодой женщины

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По информации МЧС по РМ, в полдень 4 июля по системе 112 поступило сообщение о пожаре на улице Студенческая, дом 9 – в здании огонь объял одну из комнат на пятом этаже.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили у дома лежавшего на земле мужчину. Вероятно, он выпрыгнул из окна горящей комнаты. Пострадавший был передан в руки работников скорой медицинской помощи.
В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего помещения было обнаружено тело женщины, предположительно 1993 года рождения.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров, причина устанавливается.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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