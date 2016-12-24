В Саранске пожар унес жизнь молодой женщины

По информации МЧС по РМ, в полдень 4 июля по системе 112 поступило сообщение о пожаре на улице Студенческая, дом 9 – в здании огонь объял одну из комнат на пятом этаже.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили у дома лежавшего на земле мужчину. Вероятно, он выпрыгнул из окна горящей комнаты. Пострадавший был передан в руки работников скорой медицинской помощи.

В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего помещения было обнаружено тело женщины, предположительно 1993 года рождения.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, причина устанавливается.