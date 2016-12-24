Почта России совершенствует работу с предпринимателями

Корпоративные клиенты Почты России больше не прикреплены к конкретному отделению, выбранному при заключении договора, и могут одним кликом в личном кабинете поменять или добавить любое удобное. Чтобы активировать эту опцию, нужно заключить договор оферты на сайте компании, что займёт несколько минут.

Раньше почтовое отделение закреплялось за юридическим лицом в момент заключения договора, добавить или заменить точку сдачи можно было, позвонив в колл-центр Почты или связавшись с персональным менеджером. Теперь для того чтобы сдать посылки в удобном почтовом отделении региона обслуживания, достаточно просто выбрать нужное из списка в личном кабинете (ЛК) бизнес-отправителя, подготовить посылки и сформировать их реестр в ЛК. В день предприниматели могут отправлять до 50 посылок в одной точке сдачи.

Сейчас выбирать отделения в личном кабинете могут клиенты, работающие с Почтой по единому договору оферты. Чтобы заключить оферту, достаточно зарегистрироваться на pochta.ru, заполнить форму по ссылке. Распечатывать или приносить бумаги в отделение не требуется. Далее нужно пополнить в личном кабинете баланс — и можно пользоваться услугами Почты.

«Мы заботимся о комфорте всех клиентов и очень внимательно отслеживаем обратную связь от них. Теперь и юридические лица могут легко выбирать удобные отделения для отправки посылок без посредников и лишних шагов, что сэкономит время для бизнеса и поможет ему стать ещё эффективнее. Кроме того, мы постоянно совершенствуем сервис: представителям малого и среднего бизнеса доступно приоритетное обслуживание, уже сейчас в почтовой сети открыто 4 000 окон быстрой сдачи посылок по системе drop-off», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.