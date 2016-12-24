В Мордовии водитель иномарки погиб в перевернувшемся автомобиле

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
По информации Госавтоинспекции республики, 3 июля в Инсарском районе в 11.45 на автодороге «г. Инсар – с. Арбузовка – с. Кочетовка» 42-летний водитель автомашины «KIA Cerato» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомашины.
В результате ДТП водитель от полученных трав скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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