В Мордовии водитель иномарки погиб в перевернувшемся автомобиле

По информации Госавтоинспекции республики, 3 июля в Инсарском районе в 11.45 на автодороге «г. Инсар – с. Арбузовка – с. Кочетовка» 42-летний водитель автомашины «KIA Cerato» не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием автомашины.

В результате ДТП водитель от полученных трав скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Труп направлен в морг, назначены экспертизы.