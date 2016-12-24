В Саранске у наркокурьера из Екатеринбурга изъяли сотню свертков с N-метилэфедроном

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена попытка незаконного распространения наркотического средства синтетического происхождения на территории региона.

2 июля при проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УФСБ совместно с коллегами из регионального МВД возле одного из домов на улице Попова в Саранске задержан 19-летний житель г. Екатеринбурга. В ходе досмотра в личных вещах фигуранта обнаружено 100 свертков, обмотанных изолентой черного цвета.

Экспертиза установила, что это производное синтетического наркотика N-метилэфедрон (т.н. «соли») общей массой 109,54 грамма. Подозреваемый пояснил, что по поручению «интернет-куратора» запрещенное средство, расфасованное в розничные закладки, он забрал из «тайника» в Тверской области для последующего его распространения бесконтактным способом на территории Мордовии.

Сообщение с географическими координатами «закладки» ему поступило на смартфон от неизвестного лица, на которого парень после переписки в мессенджере согласился поработать наркокурьером из-за финансовых трудностей.

На основании переданных материалов МВД по РМ возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Свою вину молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.