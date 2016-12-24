В Рузаевке всех приглашают на «Семейный пикник»

В День семьи, любви и верности молодежь Рузаевки приглашает всех жителей и гостей города на «Семейный пикник».



В программе - фитнес-зарядка для всей семьи, лектории для родителей и детей, творческий мастер-класс от Движения Первых и много других разнообразных активностей для взрослых и детей.



Мероприятие пройдет 8 июля в 18:00 на стадионе «Локомотив». Вход свободный.