В Рузаевке всех приглашают на «Семейный пикник»

Репортер

В День семьи, любви и верности молодежь Рузаевки приглашает всех жителей и гостей города на «Семейный пикник».

В программе - фитнес-зарядка для всей семьи, лектории для родителей и детей, творческий мастер-класс от Движения Первых и много других разнообразных активностей для взрослых и детей.

Мероприятие пройдет 8 июля в 18:00 на стадионе «Локомотив». Вход свободный.

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