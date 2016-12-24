В Мордовии телефонные мошенники выманили у работницы суда 2,5 миллиона рублей

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 41-летней местной жительницы. Аферисты убедили работницу суда перевести на «безопасные счета» полученные в кредит денежные средства.

Сначала с потерпевший связался мнимый представитель сотового оператора с предложением продлить договор на обслуживание. Свое согласие абонент должен был выразить, продиктовав код, который женщине пришел в СМС.

Спустя некоторое время жительницу Саранска напугали сообщением, что ее личный кабинет на портале Госуслуг подвергается атакам со стороны неизвестных злоумышленников, которые направляют заявки на получение кредитов от ее имени в различные банки.

Рецепт «спасения» женщине подсказал подключившийся к телефонному разговору липовый финансовый специалист, который рекомендовал действовать на опережение – даме следовало оформить в банке кредитные договоры на максимальную сумму и перечислить полученные средства на «безопасные счета». Работница суда последовала рекомендациям и несколькими платежами перевела на указанные ей реквизиты в общей сложности 2 миллиона 520 тысяч рублей.

Как только деньги были перечислены, мошенники оборвали всякую связь с жертвой обмана.