Минэкономики РМ проведет установочную встречу по предоставлению субсидии на развитие туристической инфраструктуры

Как сообщается, 4 июля в 12:00 Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии проводит установочную встречу по вопросам предоставления государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры по трем направлениям:



- разработка новых туристских маршрутов

- создание объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок

- приобретение туристского оборудования.



Встреча пройдет в онлайн-формате. Заявки на участие с указанием организации, ФИО и контактов участника следует направлять на почту: me-turizm@e-mordovia.ru



Подробная информация о конкурсе на сайте: https://mineco.e-mordovia.ru/news/2269/.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на государственную поддержку новых туристических инициатив.