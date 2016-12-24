Минэкономики РМ проведет установочную встречу по предоставлению субсидии на развитие туристической инфраструктуры

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Как сообщается, 4 июля в 12:00 Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии проводит установочную встречу по вопросам предоставления государственной поддержки общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры по трем направлениям:
- разработка новых туристских маршрутов
- создание объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок
- приобретение туристского оборудования.
Встреча пройдет в онлайн-формате. Заявки на участие с указанием организации, ФИО и контактов участника следует направлять на почту: me-turizm@e-mordovia.ru
Подробная информация о конкурсе на сайте: https://mineco.e-mordovia.ru/news/2269/.
Напомним, что в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей.
Эти средства будут направлены на государственную поддержку новых туристических инициатив.
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