Делегация Мордовии принимает участие в первом Форуме непрерывного образования

2 июля на Международной выставке-форуме «Россия» начал свою работу первый Форум непрерывного образования, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Центром знаний «Машук». На два дня ВДНХ превратится в ключевую площадку страны, где представители органов государственной власти, академического сообщества и бизнеса будут говорить о развитии дополнительного образования для усиления кадрового потенциала России.

Республику на форуме представила делегация МГУ им. Н.П. Огарева. Гостей поприветствовал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Он подчеркнул важность просвещения для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала молодежи.

«Форум непрерывного образования — новый проект с большим будущим. В этом году он проводится впервые, но я уверен, что он станет регулярным мероприятием, площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов обучения, воспитания и взаимодействия между вузами, бизнесом и государством. Роль вузов в реализации национальных целей России колоссальна. Именно они обеспечивают кадрами все критически важные отрасли экономики, поддерживают государственный суверенитет и эффективное импортозамещение. В университетах у молодежи формируются убеждения и ориентиры, принимаются решения работать на благо своей страны. Все это важнейшие задачи. И я хочу поблагодарить руководство вузов за то, что вы работаете над ними каждый день. Благодаря вашим усилиям у нас в России такая классная, талантливая молодежь. Я надеюсь, вы и дальше будете воспринимать Общество «Знание» как надежного соратника

3 июля проходит основная программа форума, в ходе которой участники рассмотрят самый обширный спектр тем: от ключевых направлений трансформации сферы дополнительного образования до вопросов информационного бизнеса.