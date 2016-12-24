Житель Саранска признан виновным в распространении публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 42-летнего жителя Саранска, причастного к распространению публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.
Установлено, что осужденный со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» размещал интернете публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих Российской Федерации.
Следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год.
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