Житель Саранска признан виновным в распространении публичных призывов к осуществлению экстремисткой деятельности

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 42-летнего жителя Саранска, причастного к распространению публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Установлено, что осужденный со своей персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте» размещал интернете публичные призывы к совершению насильственных действий в отношении военнослужащих Российской Федерации.

Следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год.