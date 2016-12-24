В Мордовии растет число субъектов малого и среднего бизнеса

По итогам последнего обновления реестра субъектов МСП число зарегистрированных малых и средних предприятий в России обновило рекорд с момента начала их учета и превысило 6,57 млн. Количество самозанятых достигло 10,2 млн человек.

Значительный рост показывает и Мордовия. Так, благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по последним данным регионального Министерства экономики, торговли и предпринимательства, количество субъектов МСП в республике достигло отметки в 24 585.

Численность юридических лиц в Мордовии превысила 6,2 тысячи, значительно выросло и количество индивидуальных предпринимателей. По июньским данным представителей этой категории малого и среднего бизнеса в регионе свыше 18 тысяч. Особенную популярность приобрела самозанятость населения. В такой вид предпринимательской деятельности на сегодняшний день уже вовлечено более 25,8 тысяч жителей Мордовии.

«В начале 2024 года сохранилась тенденция к увеличению численности малого и среднего бизнеса. Это говорит о том, что сектор успешно преодолел последствия санкционных шоков последних лет. Этому способствует поддержка нацпроекта, - отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. - Выстроенная государством система предусматривает адресность предлагаемых мер и контроль за их эффективностью в регионах, что позволяет поддерживать приоритетные для государства направления и корректировать предлагаемые меры с учетом их эффективности и возникающих вызовов».

Почти половина созданных в России с начала текущего года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле - 38,2%, транспортировке — 7,8%, и строительных работах - 5,9%.

«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В прошлом году по России доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения – в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза - на 72%, и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.