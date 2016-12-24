В Учебном центре УФСИН по РМ выбрали лучшую служебную собаку

В Межрегиональном учебном центре Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошли соревнования среди кинологов из числа слушателей, которые проходят профессиональную подготовку.

В течение четырех дней инструкторы-кинологи демонстрировали свое мастерство и выучку своих лохматых питомцев. Собаки должны были четко выполнять голосовые команды и безошибочно понимать жесты наставника, быстро преодолевать полосу препятствий.

Затем прошли состязания по выборке вещи, человека и обыску помещений. По словам участников, это наиболее сложные элементы соревнований и здесь многое зависит от способности инструктора-кинолога правильно распознать повадки своего питомца. От спокойствия и выдержки зависит конечный результат, так как собака очень хорошо чувствует переживания хозяина и начинает ошибаться.

Завершающим этапом стало «Задержание и конвоирование», в котором специалист-кинолог должен был задержать преступника с применением служебной собаки.

По информации пресс-службы ведомства, по итогам соревнований 1 место заняла инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны следственного изолятора №1 УФСИН России по Рязанской области Екатерина Кошлакова с закрепленной служебной собакой по кличке «Тайгер».