Павел Скопин избран директором медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева

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По решению ученого совета МГУ им. Н.П.Огарева директором медицинского института избран Павел Скопин.
С 2022 года Павел Скопин трудился на посту заведующего кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии, а с 27 февраля этого года исполнял обязанности директора медицинского института.
Кроме преподавательской и научной деятельности, Павел Скопин выполняет обязанности хирурга-онколога в I хирургическом (маммологическом) отделении Республиканского онкологического диспансера.
В 2013 году Павел Скопин защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. С этого же года он возглавил центр проведения международных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения в области онкологии в Мордовском госуниверситете на базе ГБУЗ РМ «РОД».
В 2019 году решением аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РМ Павлу Скопину была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Онкология».
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