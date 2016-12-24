Павел Скопин избран директором медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева

По решению ученого совета МГУ им. Н.П.Огарева директором медицинского института избран Павел Скопин.



С 2022 года Павел Скопин трудился на посту заведующего кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии, а с 27 февраля этого года исполнял обязанности директора медицинского института.



Кроме преподавательской и научной деятельности, Павел Скопин выполняет обязанности хирурга-онколога в I хирургическом (маммологическом) отделении Республиканского онкологического диспансера.

В 2013 году Павел Скопин защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. С этого же года он возглавил центр проведения международных клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения в области онкологии в Мордовском госуниверситете на базе ГБУЗ РМ «РОД».

В 2019 году решением аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РМ Павлу Скопину была присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Онкология».