В Мордовии женщина с тремя детьми угодила в дорожную аварию

Как сообщает Госавтоинспекции республики, 2 июля в 17:20 на 2 км автодороги «Саранск – Кочкурово» 35- летняя женщина за рулем автомобиля «Лада X-RAY», по предварительным данным, не обеспечила безопасный скоростной режим и не справилась с управлением – легковушка вылетела с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали четыре пассажирки – женщина 37 лет, а также 10-летняя, 8-летняя и 7-летняя девочки, они с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения города.

Отмечается, что водитель управляла авто в трезвом состоянии.