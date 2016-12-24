В Мордовии филиал фонда «Защитники Отечества» перешел на семидневный режим работы

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
С 1 июля в работе фонда «Защитники Отечества» произошло важное изменение. Теперь филиалы перешли на семидневный режим работы и будут вести ежедневный прием без выходных, в том числе и в Мордовии. Это сделано для удобства ветеранов СВО и семей героев.
За первый год работы региональный филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 11,5 тысяч запросов на оказание помощи, из которых 96% уже решены. Число запросов постоянно растет. Это показатель доверия людей к фонду. Важно, что значительная часть запросов – срочные, связанные с госпитализацией, протезированием, оформлением документов.
«Необходимо сохранить стандарты помощи и обеспечить людям доступную поддержку», - подчеркнули в региональном филиале.
Адрес филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Мордовия: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 113. Телефон: 8(8342)39-28-82. График работы - ежедневно с 09:00 до 18:00.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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