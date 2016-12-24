Житель Саранска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками регионального МВД выявлен безработный житель города Саранска, причастный к незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации.

В ходе осуществления проверочных мероприятий установлено, что 58-летний мужчина из корыстной заинтересованности фиктивно поставил на учет в принадлежащей ему квартире трех граждан одной из стран СНГ. В действительности указанные лица проживали по другим адресам. За оказанную услугу иностранцы заплатили подозреваемому 15 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.