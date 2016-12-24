В Рузаевке десятки многоквартирных домов остались без управляющей компании

В Мордовии региональное Управление Федеральной антимонопольной службы было вынуждено вмешаться в ситуацию с бесхозными домами в Рузаевке. По данным ведомства, одна из управляющих компаний в городе лишилась лицензии, в результате чего 38 многоквартирных домов оказались брошены на коммунальный произвол судьбы.

В УФАС усмотрели в сложившемся положении нарушение антимонопольного законодательства, в частности, закона о защите конкуренции. Администрация города после лишения управляющей компании лицензии просто бездействовала - не проводились общие собрания собственников, не объявлялись конкурсы по отбору управляющей организации.

Такая неспешность органа местного самоуправления приводит к ограничению конкуренции и оказавает негативное влияние на товарный рынок.

В период рассмотрения антимонопольного дела Администрация городского поселения все же начала предпринимать меры для решения проблемного вопроса - жители трех многоквартирных домов выбрали управляющую организацию.

По остальным многоквартирным домам властям Рузаевки в УФАС предписали объявить и провести открытые конкурсы по отбору управляющих организаций.