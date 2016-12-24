В Ардатове откроется модельная библиотека

Благодаря региональному проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура» Ардатовская центральная детская библиотека станет модельной. Сейчас там идут ремонтные работы. На реконструкцию учреждения направлено более 8 млн рублей.

После модернизации по модельному стандарту библиотека будет называться «Ардатовские самоцветы». Там создадут инновационное многофункциональное пространство для детей и их родителей. Проектом предусмотрено 6 функциональных зон.

Отдельное помещение будет выделено для детского театрального кружка «РазноЦВЕТный мир». Также появится творческая мастерская «Я САМ» и многофункциональный зал «Узнаю САМ». В одной из зон расположат музейно-краеведческий уголок «Городок на Алатыре».

В библиотеке создадут сенсорную комнату со световыми проекциями и расслабляющей музыкой «ЦВЕТные сны». Благодаря такому пространству учреждение культуры станет доступным для читателей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь это воспитанники школы-интерната для детей с нарушением зрения.

При разработке проекта учитывалось мнение жителей города. Многие из них высказались за расширение книжного фонда, после модернизации будет проведено его обновление. Кроме того, появится современное оборудование, возможности для самореализации и обучения, а также доступ к удаленным Интернет-ресурсам (НЭБ, НЭДБ). Книговыдачу переведут в автоматизированный режим, а пользователям станут доступны пластиковые и виртуальные читательские билеты.

В библиотеке будут созданы все условия для привлечения новых читателей, начиная с дошкольного возраста. А в самой концепции проекта заложено сочетание бережного отношения к сохранению культурного богатства родного края, что поможет развить семейное творчество.