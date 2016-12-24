В Мордовии коронавирус за неделю «подцепили» 7 человек

О ничтожно малом уровне заболеваемости ковидом в республике информирует в своей сводке федеральный портал объясняем.рф.

В Мордовии за минувшую неделю насчитали лишь семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три пациента в республике были госпитализированы в лечебные стационары.

В свою очередь, избавились от зловредной заразы за неделю также семь человек.