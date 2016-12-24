Нацпроект помогает семейному бизнесу Макаевых из Темниковского района

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» неоднократно оказана помощь семейному бизнесу Макаевых из Темникова.



История успеха семьи Макаевых, которая смогла обустроить туристическую локацию в мордовской глубинке и привлечь к себе внимание путешественников из разных регионов страны, заслуживает особого внимания.



Все началось в 2019 году, когда в районе впервые решили организовать рыболовный турнир «Рыбак на Мокше». Тогда в живописном уголке Мордовии еще не было природной территории, где можно было бы разместить гостей и участников соревнований. На выручку пришли Макаевы – в собственности у них находился добротный участок земли.



«Нам позвонили и предложили принять гостей. Никто и подумать не мог, что эта земля будет пользоваться таким спросом. Мы ухаживаем за своим участком, он всегда облагорожен, - вспоминает Мария Николаевна. - Когда прошел турнир, о нас узнали и стали приезжать отдыхающие. Так мы решили, что нужно и дальше развивать свое дело. Супруг занялся поставкой материалов и строительством, а я кухней, наведением порядка и встречей гостей».



Постепенно бизнес Макаевых стал расти. Они построили несколько беседок, баню, двухэтажные домики, рассчитанные на разное число отдыхающих. Открыли купель, обустроили территорию вокруг пруда, а недавно приобрели шатер. Часть грантовых денег по нацпроекту выделило государство.



«Шатер мы сдаем под проведение торжеств: свадьбы, выпускные, юбилеи, - рассказывает индивидуальный предприниматель. - О нас знают не только в Темникове. Гости приезжают, как из других районов республики, так и близлежащих регионов. Получив бесплатные консультации от центра «Мой бизнес», мы поняли, что наш семейный бизнес перспективен. Специалисты рассказали о различных мерах государственной поддержки. Мы надумали запустить рекламу, такая бесплатная услуга тоже предоставляется».



В развитии базы отдыха принимает участие вся семья - супруги и двое детей. Макаевы – пример того, как любовь к своей малой родине, предпринимательский дух и упорство могут превратить обычный земельный участок в настоящую туристическую жемчужину. Благодаря нефинансовым мерам поддержки семейное дело получило дополнительный импульс для развития.



А турнир «Рыбак на Мокше» за пять лет стал визитной карточкой района. Теперь наряду с паломниками, желающими посетить святые места Мордовии, сюда приезжают туристы, желающие насладиться комфортом и уединением с природой.