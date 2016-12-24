В Мордовии молодой водитель на «Приоре» сбил на дороге лося

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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
По информации Госавтоинспекции республики, 1 июля в 06:45 в Темниковском районе на автодороге «Краснослободск – Темников» 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «Лада Приора», сбил на дороге лося.
В результате ДТП 19-ти и 22-летняя пассажиры легковушки с различными травмами были доставлены в Темниковскую районную больницу, где им назначили амбулаторное лечение.
Отмечается, что водитель управлял авто трезвым.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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