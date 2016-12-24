В Мордовии благодаря гранту появится игра «Виртуальный Темников»

Конкурс на поддержку социальных проектов от Росмолодежь.Гранты прошел на площадке социальных инициатив международной выставки-форума «Россия».

Среди победителей конкурса - проект в номинации #открывай_страну Трофима Сурайкина из Мордовии. На его реализацию молодой человек получил грант в 555 тысяч рублей. В рамках проекта будет разработан туристический маршрут, охватывающий ключевые объекты культурного и исторического наследия города. Среди них - Санаксарский монастырь, этно-дом «Мордовский», дом-музей композитора Л.И. Воинова, Итяковское городище, Емашевская роща и другие локации. Новый маршрут будет создаваться совместно с Темниковским туристическим центром.

Кроме того для популяризации проекта, в учебных заведениях Темникова пройдут встречи со школьниками и студентами. Также будут организованы бесплатные экскурсии по разработанному маршруту для гостей из близлежащих муниципальных районов и горожан.

«Фишкой» проекта станет создание виртуальной ролевой игры, которая предоставляет пользователям возможность погрузиться в атмосферу прошлого, изучить историю и архитектуру города, а также расширить свои знания о культурном наследии региона.

«Виртуальный Темников погрузит игрока в жизнь, где можно быть кем угодно - от грузчика до генерала полиции. Как отмечается, «побегать» по виртуальному городу сможет каждый обладатель компьютера или ноутбука из любого региона страны.