В Мордовии благодаря гранту появится игра «Виртуальный Темников»

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Конкурс на поддержку социальных проектов от Росмолодежь.Гранты прошел на площадке социальных инициатив международной выставки-форума «Россия».
Среди победителей конкурса - проект в номинации #открывай_страну Трофима Сурайкина из Мордовии. На его реализацию молодой человек получил грант в 555 тысяч рублей. В рамках проекта будет разработан туристический маршрут, охватывающий ключевые объекты культурного и исторического наследия города. Среди них - Санаксарский монастырь, этно-дом «Мордовский», дом-музей композитора Л.И. Воинова, Итяковское городище, Емашевская роща и другие локации. Новый маршрут будет создаваться совместно с Темниковским туристическим центром.
Кроме того для популяризации проекта, в учебных заведениях Темникова пройдут встречи со школьниками и студентами. Также будут организованы бесплатные экскурсии по разработанному маршруту для гостей из близлежащих муниципальных районов и горожан.
«Фишкой» проекта станет создание виртуальной ролевой игры, которая предоставляет пользователям возможность погрузиться в атмосферу прошлого, изучить историю и архитектуру города, а также расширить свои знания о культурном наследии региона.
«Виртуальный Темников погрузит игрока в жизнь, где можно быть кем угодно - от грузчика до генерала полиции. Как отмечается, «побегать» по виртуальному городу сможет каждый обладатель компьютера или ноутбука из любого региона страны.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»