Мордовия наращивает объемы внешнеторгового оборота

Как сообщает Минэкономики РМ, по итогам 1 квартала 2024 года внешнеторговый оборот Мордовии вырос более чем на 80% и достиг уровня 124,7 млн. долларов США.

Экспорт увеличился на 32,6 процента и составил 53,6 млн. долларов США. Вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и импорт – его объем увеличился в 2,5 раза и составил 71,1 млн. долларов США.



Торговыми партнерами республиканских предприятий являлись представители 42 стран мира (по экспорту – 27 стран, по импорту – 32 страны). Крупнейшие экспортеры продукции из Мордовии - это Казахстан, Беларусь, Монголия, Киргизия, Китай, Узбекистан. Импортные поставки обеспечивают, главным образом Китай, Киргизия и Беларусь.



Мордовия увеличила экспорт в первую очередь за счет роста поставок железнодорожных вагонов, кабельно-проводниковой и другой электротехнической продукции. Также выросли поставки продовольственных товаров – мясопродуктов, ликероводочных и кондитерских изделий.

Резкий рост импорта обусловлен увеличением поставок промышленного оборудования из дружественного Китая.