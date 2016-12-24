Все районы Мордовии представлены на Инвестиционной карте России

Инвестиционную карту России разработали Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы. Как сообщалось ранее, она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских, а также зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте собрано более 16 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП. Примечательно, что в Мордовии инвестплощадки представлены во всех районах. На сегодняшний день в республике существует 215 действующих для бизнеса площадок, 114 из них — свободные для построек земельные участки, а 101 — площадки с готовыми для бизнеса постройками.

Стоим отметить, что все федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Благодаря Инвестиционной карте России предприниматели могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов. За 2023 год им воспользовались более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.