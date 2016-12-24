В Мордовии завершается строительство транспортного обхода Рузаевки

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В Мордовии завершается работа по строительству второго этапа транспортного обхода г. Рузаевки. Общая протяженность дороги - 4,1 км. Это один из крупнейших капиталоемких объектов Мордовии, строящихся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент выполнено 80% работ.
Возведение объекта идет по графику. Дорожные специалисты уже уложили два слоя асфальтового покрытия, приступили к строительству систем водоотведения талых и дождевых вод. Ливневую канализацию оснастят очистными сооружениями.
Особое внимание уделили уплотнению земляного полотна, на нем уложили слой щебня толщиной 40 см. Рабочим осталось уложить третий финишный слой асфальта и выполнить обустройство автодороги.
Обход Рузаевки и трассу Р-158 соединит развязка протяженностью 11,6 км. В связи с этим ожидается большой трафик большегрузных автомобилей. Поэтому на втором этапе обхода установят пункт весогабаритного контроля.
Отметим, что первый этап обхода Рузаевки был завершен в 2021 году, его общая протяженность составила 7,5 км.
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