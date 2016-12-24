В июне 86 жителей Мордовии «позолотили ручки» мошенникам на 24 миллиона рублей

МВД по РМ приводит июньскую статистику финансовых потерь жителей республики от действий разномастных махинаторов.

За июнь этого года в органы внутренних дел Мордовии с заявлениями о хищении денежных средств обратились 86 местных жителей, которые лишись более 24,7 миллионов рублей.

По-прежнему самым распространенным способом совершения преступлений остается ложная защита от мифических финансовых угроз, когда потерпевшие сами переводят свои сбережения на указанные аферистами «безопасные счета». Подобным образом 24 жителя Мордовии потеряли более 12 миллионов рублей.

Еще почти 9 миллионов рублей передали мошенникам 19 обманутых граждан, планировавших заработать на электронных торгах или трудоустроиться.

23 человека перечислили жуликам 2,6 миллиона рублей, предполагая продать или приобрести товары на сайте бесплатных объявлений, в социальных сетях или на платформе популярных маркетплейсов.

В МВД по РМ напоминают гражданам: если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и силовых ведомств.

Не переводите в качестве предоплаты денежные средства за товар, а также не сообщайте никому полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения любых операций.