В УФСИН по РМ торжественно отметили две юбилейные даты

В Культурном центре ведомства прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со Дня образования службы охраны УИС и 115-летие со Дня образования кинологической службы ФСИН России.

С профессиональным праздником присутствующих поздравил врио начальника УФСИН России по Республике Мордовия Павел Ломакин:

«Служба охраны – одна из самых многочисленных и занимает одно из основных мест в пенитенциарной системе. За короткий период она прошла путь становления и стала самостоятельной единой структурой, обеспеченной современными инженерно-техническими средствами охраны и выполняющая задачи по охране объектов уголовно-исполнительной системы.

Особое место в структуре службы занимает кинологическое подразделение. Несмотря на развитие и применение технических средств, служебные собаки по-прежнему являются эффективным средством охраны учреждений и розыска бежавших преступников.

Сотрудники данных подразделений во все времена достойно выполняли служебные обязанности, вносили большой вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью».

Наиболее отличившиеся сотрудники и ветераны кинологической службы и отделов охраны учреждений, подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия, были награждены ведомственными наградами.

Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, почтили минутой молчания.

Завершилось празднование концертом, подготовленным сотрудниками УФСИН с участием детских коллективов художественной самодеятельности.