В Мордовии с 1 июля начал действовать особый противопожарный режим

Согласно Постановлению Правительства РМ от 25.06.2024г. на территории республики с 1 июля по 29 сентября 2024 года вводится особый противопожарный режим.

Постановлением устанавливается запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов на всей территории республики. Становится обязательной уборка территорий предприятий, а также прилегающих к жилым домам участков, от горючих отходов и мусора.

Ограничительные меры применяются в целях снижения количества пожаров в населенных пунктах и лесных массивах.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей

- на должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей

- на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.



При обнаружении возгораний необходимо сообщить в Региональную диспетчерскую Минлесхоза РМ - 8 (8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу112 или в Лесную охрану Рослесхоза - 8-800-100-94-00.