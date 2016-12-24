В Саранске прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

28 июня в Саранске на базе «Огарев Арены» прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Из 1495 посетителей прошли экспресс-собеседования и решили трудоустроиться 125 соискателей.

100 крупных компаний Мордовии представили соискателям больше 3 000 вакансий в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, торговле, медицине, образовании и других сферах. Шесть ведущих профессиональных учебных заведений провели мастер-классы по востребованным рабочим специальностям с использованием учебного оборудования, а также продемонстрировали возможности переподготовки на рабочую специальность.

Специалисты кадрового центра на ярмарке проводили профориентационное тестирование, подбирали вакансии, соответствующие возрасту и образованию, информировали по вопросам трудового законодательства и законодательства в сфере занятости населения. Карьерные консультанты продемонстрировали как грамотно составлять резюме и успешно проходить собеседования.

«Для посетителей ярмарка стала своеобразным путешествием в мир профессий. В этом году федеральный этап прошел в формате формирования социальной цепочки «профессиональное образовательное учреждение - предприятие - служба занятости». Также работали консультационная площадка, ярмарка самозанятых и Яндекс.Телемост. По результатам анкетирования более 120 соискателей были приглашены для дальнейших собеседований на предприятия», - рассказал директор центра занятости населения республики Игорь Юрченков.