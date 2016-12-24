В Мордовии назвали победителей конкурса «Семья года»

В Мордовии завершился конкурс «Семья года Республики Мордовия». В организационный комитет поступило 23 заявки из 12 районов республики. Всего участие в конкурсе приняли 117 человек.

Семьи готовили видеоролики, семейные фотографии, презентации, в которых они демонстрировали свои творческие и спортивные достижения, рассказывали о семейных традициях и секретах семейного счастья.

В отборочном туре определены семьи-победители по следующим номинациям:

«Многодетная семья» - Дмитрий и Ольга Левановы (Торбеевский район)

«Молодая семья» - Василий и Елена Мякишевы (Ромодановский район)

«Сельская семья» - Алексей и Светлана Князькины (Кочкуровский район)

«Золотая семья» - Николай и Надежда Адушкины (Кочкуровский район)

«Семья - хранитель традиций» - Александр и Галина Поросенковы (Ромодановский район).

Победители представят регион на Всероссийском конкурсе «Семья года», итоговые мероприятия которого пройдут в Москве.

Оргкомитет республиканского конкурса также определил лучший видеоролик, который будет участвовать от Мордовии в российском онлайн-голосовании в номинации «Народная симпатия». Это видео многодетной семьи Левановых, воспитывающей четверо детей.

Голосование пройдет с 1 по 31 июля 2024 года. Для того, чтобы отдать свой голос необходимо перейти на онлайн-голосование в чат-бот ВКонтакте и следовать инструкциям. Видеоматериалы будут размещены на сайте Год семьи 2024 в разделе Регионы.