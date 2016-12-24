Бывший мастер цеха регионального УФСИН обвиняется в получении взятки

В Мордовии бывший сотрудник УФСИН по РМ предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Противоправная деятельность 38-летнего мастера цеха исправительной колонии № 11 была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ во взаимодействии с отделом собственной безопасности регионального ФСИН.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с октября по декабрь 2023 года старший лейтенант внутренней службы получил от заключенного взятки в виде денег и электронной техники за пронос на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов - мобильных телефонов и электронных сигарет.

В качестве благодарности за «почтовые услуги» офицер, в свою очередь, получил три телефона и телевизор общей стоимостью около 75 тысяч рублей. Технику он забрал в пункте выдачи интернет-заказов одного из маркетплейсов, а денежные средства в размере 50 тысяч рублей получил переводом на банковскую карту.

На основании собранных материалов по четырем эпизодам противоправной деятельности фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 3. ст. 290 УК РФ (получение взятки). Мужчине избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемых ему преступлениях бывший сотрудник пенитенциарной системы региона признал полностью.

Уголовное дело в настоящее время направлено в Зубово-Полянский районный суд для рассмотрения по существу.