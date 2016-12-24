В Саранске решили повременить с ограничением движения по ул. Строительной

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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Городская Администрация со ссылкой на Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщила, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 июля переносится на другую дату.
О новой дате и времени в мэрии обещают оповестить горожан дополнительно.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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