В Саранске решили повременить с ограничением движения по ул. Строительной

Городская Администрация со ссылкой на Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщила, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 июля переносится на другую дату.

О новой дате и времени в мэрии обещают оповестить горожан дополнительно.