В Саранске решили повременить с ограничением движения по ул. Строительной

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Городская Администрация со ссылкой на Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщила, что ранее анонсированное ограничение движения по ул. Строительной с 1 июля переносится на другую дату.

О новой дате и времени в мэрии обещают оповестить горожан дополнительно.

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