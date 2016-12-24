В Мордовии осужденные женщины предстали в образах героинь тургеневских произведений

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН по РМ прошел вечер памяти великого русского писателя Ивана Тургенева.
По информации ведомства, на мероприятии осужденные дамы представили вниманию зрителей образы девушек по мотивам произведений писателя «Первая любовь», «Ася», «Вешние воды».
При этом, участницы театрализованного флэшмоба в неволе сами изготовили наряды середины 18 века, исходя из образов главных героинь произведений писателя.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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