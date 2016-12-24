Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников школ

28 июня по всей России, в том числе и в Мордовии, проходят выпускные. В этом году в нашей республике со школой прощаются 2762 одиннадцатиклассника. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех выпускников с этим важнейшим для них днем.

«Дорогие выпускники, помните, самый ценный ресурс, который у вас есть – время. Используйте его по максимуму для самореализации. Сегодня Правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны. Желаю вам личных и профессиональных успехов! Верьте в свои силы, ставьте высокие цели и будьте счастливы!», – пожелал Дмитрий Чернышенко.

Сейчас в нашей стране больше 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей, в которые этим летом могут поступить выпускники. Вице-премьер отметил, что Президент России утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и перечень важнейших наукоемких технологий. Они помогут ребятам выбрать действительно нужные направления. В число наиболее приоритетных вошли те, которые связаны с энергетикой, медициной, сельским хозяйством, информационной безопасностью, климатом, транспортом, связью и образованием.

Также Дмитрий Чернышенко напомнил, что в России действует федеральный проект «Профессионалитет». Благодаря ему, студенты колледжей, участвующие в проекте, проходят программы обучения, созданные совместно с работодателями, и получают опыт на производстве.