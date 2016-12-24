Парень из Саранска получил два года условно за махинации с социальным контрактом

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В столице Мордовии суд огласил приговор по уголовному делу 23-летнего жителя Саранска. Молодой человек обвинялся в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
В ходе следствия было установлено, что в январе 2023 года горожанин обратился в органы социальной защиты за получением единовременной денежной выплаты для индивидуальной предпринимательской деятельности и приобретения необходимого для этого оборудования. После заключения социального контракта ему было предоставлено 350 тысяч рублей.
Однако, выполнять условия контракта и заниматься каким-либо делом парень не планировал изначально и просто прикарманил полученные денежные средства.
По информации прокуратуры РМ, в ходе судебного разбирательства имущественный ущерб фигурант дела возместил в полном объеме. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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