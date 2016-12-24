В Мордовии двое юнцов угодили в больницу из перевернувшейся машины

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По информации Госавтоинспекции республики, 27 июня в селе Атюрьево 17-летний юноша, не имеющий водительского удостоверения, уселся за руль снятой с регистрационного учета автомашины «ВАЗ-2106» и не справился с ее управлением.
Автомобиль неопытного «гонщика» опрокинулся на проезжую часть дороги и столкнулся с припаркованной «Ладой Гранта».
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 15-летний пассажир «шестерки» с различными травмами были госпитализированы в Краснослободскую ЦРБ. На виновника дорожной аварии составили несколько административных протоколов и взяли у него кровь на анализ.
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