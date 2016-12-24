Бизнес-десант посетил Большеберезниковский район

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям Мордовии, организовав очередную бизнес-встречу. На этот раз специалисты Центра посетили Большеберезниковский район.



Ставший традиционным «Бизнес-десант» нацелен на развитие компетенций у представителей бизнеса и информирование о доступных мерах государственной поддержки. Он реализуется благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



На мероприятии затронули различные программы господдержки, включая льготное кредитование, финансовую помощь, образовательные программы, упрощение процедур и создание специализированных площадок. Меры направлены на стимулирование роста бизнеса, развитие экономики и поддержку инноваций.



Спикеры рассказали о продвижении бизнеса, каналах продаж, рекламных ошибках и возможностях для роста. Центр «Мой бизнес» активно продолжает работать со всеми категориями предпринимателей и поддерживает их в рамках нацпроекта бесплатными консультациями.



Предприниматели Большеберезниковского района проявили высокую активность во время выступления специалистов Центра, обсуждая актуальные маркетинговые предложения по продвижению бизнеса. В свою очередь представитель Банка России рассказал о системе быстрых платежей. По итогам выступлений предприниматели прошли тестирование на выявление лидерских качеств.