Нацпроект поддерживает предпринимателей Мордовии грантами

При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в Центре «Мой бизнес» стартовала серия семинаров «Привлечение инвестиций. Грантовые программы», которая поможет индивидуальным предпринимателям Мордовии узнать о федеральной финансовой поддержке.

Отметим, что программа реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и является бесплатной для регионального бизнес-сообщества.

Для предпринимателей — субъектов МСП, заинтересованных в грантовой поддержке, в первый день бесплатных семинаров провели ознакомительное занятие. Участникам рассказали об актуальных федеральных грантовых программах.

Спикером выступила Анна Солдатова - руководитель НКО. Она поделилась своим опытом. Вот уже более 5 лет Анна Солдатова занимается реализацией проектов с привлечением грантового финансирования, является экспертом федеральных и региональных грантовых конкурсов.

Спикер разобрала с участниками идеи для проектирования и выбор целевой группы, познакомила с платформой грантооператоров, рассказала, как правильно выбирать названия проекта, выявлять основные проблемы и ставить задачи.

Это не последний интенсив руководителя НКО с бизнесом региона, встречи в рамках серии семинаров «Привлечение инвестиций. Грантовые программы» продлятся до 5 июля. Более подробную информацию можно узнать по телефону «горячей линии»: 24-77-77.