Мэрия Саранска организует транспортную доставку горожан после празднования Дня молодежи

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Сообщается, что 29 июня доставка жителей в микрорайоны города после проведения на Советской площади праздничных мероприятий Дня молодежи будет осуществляться по следующим направлениям:
- Направление Химмаш: транспорт отправится с пр. Ленина (на участке от ул. Советская до ул. Коммунистическая)
- Направление Юго-запад и Светотехстрой: транспорт отправится с ул. Л. Толстого (на участке от ул. Советская до ул. Коммунистическая).
Направление р.п. Ялга р.п. Николаевка: транспорт отправится с ул. Московская (остановка Парк).
Временной интервал транспортных услуг определен с 22:15 до 22:40. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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