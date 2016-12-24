Мэрия Саранска организует транспортную доставку горожан после празднования Дня молодежи

Сообщается, что 29 июня доставка жителей в микрорайоны города после проведения на Советской площади праздничных мероприятий Дня молодежи будет осуществляться по следующим направлениям:

- Направление Химмаш: транспорт отправится с пр. Ленина (на участке от ул. Советская до ул. Коммунистическая)

- Направление Юго-запад и Светотехстрой: транспорт отправится с ул. Л. Толстого (на участке от ул. Советская до ул. Коммунистическая).

Направление р.п. Ялга р.п. Николаевка: транспорт отправится с ул. Московская (остановка Парк).

Временной интервал транспортных услуг определен с 22:15 до 22:40. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.