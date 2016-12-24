В этом году жители Мордовии отправили бойцам СВО более 800 посылок

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С начала 2024 года Почта России обработала более 800 бесплатных посылок общим весом более 7 500 кг, которые жители Мордовии отправили военнослужащим в зону проведения СВО. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.
«Посылки в зону СВО отправляют как из сельских почтовых отделений, так и из городских почтамтов. Это очень востребованная услуга», - отметила директор УФПС РМ Анна Дудко.
Посылки военнослужащим, призванным в зону СВО, можно отправить бесплатно во всех отделениях Почты России. При оформлении посылки в адресных строках необходимо указать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес — г. Москва, 103400.
Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг.
Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
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