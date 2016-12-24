Молодежь Мордовии поговорила о ценностях жизни с участником СВО

В преддверии Дня молодежи на базе Штаба общественной поддержки в Саранске прошла встреча представителей различных молодежных объединений с их сверстником – ветераном СВО Юрием Пановым. В ходе встречи участники поговорили о жизненных ценностях и ориентирах, чувстве долга перед Родиной и тяготах военной жизни.

Юрий Панов стал одним из первых участников специальной военной операции из числа жителей Мордовии. На момент начала СВО он проходил службу по контракту, и уже 17 марта 2022 года, в день своего 23-летия, отправился в зону боевых действий. Как он признался ребятам, тогда было страшно, но старшие товарищи поддержали. Молодой ветеран также рассказал о своем боевом опыте и поделился планами на будущее.

Участники молодежных организаций, в свою очередь подняли вопросы профессионального и личностного становления, поиска своего предназначения в жизни. Состоялся открытый диалог о ценностях, мотивации и перспективах развития молодого поколения.