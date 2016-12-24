В Мордовии экскурсоводам выдали еще два аттестата

В Минэкономики РМ состоялось седьмое заседание аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Отмечается, что из 4 соискателей по результатам экзамена комиссией было принято решение об аттестации 2 экскурсоводов.

Таким образом, в настоящее время в республике работают 23 аттестованных экскурсовода. Специалистам вручат аттестаты и бейджи, которые будут действительны в течение пяти лет, а сведения о них будут внесены в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.