В Мордовии экскурсоводам выдали еще два аттестата

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
В Минэкономики РМ состоялось седьмое заседание аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Отмечается, что из 4 соискателей по результатам экзамена комиссией было принято решение об аттестации 2 экскурсоводов.
Таким образом, в настоящее время в республике работают 23 аттестованных экскурсовода. Специалистам вручат аттестаты и бейджи, которые будут действительны в течение пяти лет, а сведения о них будут внесены в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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