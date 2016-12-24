В Мордовии Почта России отремонтирует еще 10 отделений

Компания продолжает модернизацию сельских отделений по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». За предыдущие два года по этой программе почта отремонтировала в Республике Мордовия 18 отделений. В 2024 году планируется ремонт 10 отделений.

В этом году почтовые отделения модернизируют в селах Леплей и Мордовская поляна Зубово-Полянского района, в Преображенском Краснослободского района, Апраксино Чамзинского района и райцентрах Атюрьево, Старое Шайгово, Лямбирь, Большие Березники, Дубенки и Кемля. Это повысит качество услуг для проживающих там 40 000 человек.

Почта не только отремонтирует помещения и сделает их доступнее для маломобильной категории граждан, но и запустит в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Например, клиенты на почте смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Модернизация сети сельских отделений позволит повысить качество обслуживания, помещения станут современными и комфортными как для клиентов, так и сотрудников.