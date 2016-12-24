У бизнеса Мордовии появились новые возможности на Цифровой платформе МСП

Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям Цифровой платформы МСП.РФ, которая работает по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Новый сервис поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.

Все расчеты производятся на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров. На основе исследования Цифровая платформа подскажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе, сколько вокруг конкурентов, потенциальных клиентов, на какую прибыль можно рассчитывать.

«Для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски, может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Новый сервис на Цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса».

В сервисе уже размещено более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж. Бизнес-планы также содержат основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории, конкурентов, транспорт и парковки, а также расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность.

«Как и предприниматели, относящихся к субъектам МСП, произвести онлайн-расчеты рыночной ниши и составить бизнес-план могут и самозанятые. Для них есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход. Это, в том числе, услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий», — добавил Александр Исаевич.

Стоит отметить, что расчеты нового сервиса доступны по 183 крупным городам, прежде всего с населением свыше 100 тысяч человек. Воспользоваться новым функционалом могут пользователи 85 регионов страны.