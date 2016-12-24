В Мордовии завершается ремонт гериатрического центра

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Мордовии обновляется материально-техническая база учреждений первичного звена. В 2024 году ведется капитальный ремонт 11 медицинских организаций, в том числе Республиканского гериатрического центра.

Учреждение расположено в Саранске на первом этаже многоэтажного дома 50-х годов постройки. Капитального ремонта в нем не было 20 лет, внутренние помещения и коммуникации требовали обновления.

Работы уже близятся к завершению. К настоящему моменту строители провели полную замену системы электроснабжения, повесили новые осветительные приборы. Также обновили пожарную сигнализацию и заменили оконные блоки. Закончена внутренняя отделка кабинетов врачей, приступили к ремонту служебных помещений.

При планировании ремонта подумали и об обеспечении доступности маломобильных групп населения. Соответствующим образом оборудовали санузел. Лифтоподъемник на входе был установлен еще до начала работ.

На капитальный ремонт было направлено 15,5 млн рублей. Работы в медицинском учреждении ведутся параллельно с приемом пациентов.