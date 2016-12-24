20 проектов молодежи Мордовии победили в конкурсе Росмолодежь.Гранты 1 сезон

Подведены итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты. 1 сезон среди физических лиц в 2024 году. В копилке Мордовии - 20 победных грантов на общую сумму более 10 млн рублей.

В регионе будут реализованы 20 важных социальных инициатив. Среди них - патриотические проекты, международные, образовательные, научные мероприятия, активности, направленные на сохранение национальных традиций и культурных ценностей.



Всего было получено 15 420 заявок со всех 89 субъектов страны, из которых 1310 проектов в 18 номинациях рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму 709 490 177 рублей.



«До 30 июня идет прием заявок на Микрогранты. Если хотите реализовать свою заветную мечту - пишите в проектный офис. Ребята помогут оформить и подать заявку», - отметила председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.



Напомним, Росмолодежь.Гранты - уникальный сервис для молодежи, который помогает поддержать социальные инициативы и воплотить мечты в реальность.